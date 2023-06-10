حبس المتهمين بسرقة السيارات بالشرقية 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات من الشوارع بمحافظة الشرقية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية أول أمس الخميس القبض على 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة، يقيمون في نطاق محافظتي القاهرة والسويس، تخصصوا في ارتكاب جرائم سرقة السيارات من أسفل العقارات السكنية، من خلال أسلوب «المفتاح المصطنع».

واعترف المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم، بارتكاب عدد 4 جرائم سرقة سيارات بنفس الأسلوب في كل من محافظتي الشرقية والقليوبية، كما أرشدوا عن المكان المخبأ داخله السيارات المستولى عليها، بالإضافة إلى مكان السيارة المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.

حبس المتهمين

وأُحيل المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على كافة السيارات المضبوطة تمهيداً لإعادتها إلى أصحابها، وتكليف المباحث بالانتهاء سريعاً من التحريات.

العقوبة القانونية المنتظرة

المحامي رامي ربيع مقلد، يقول إن المتهمين بسرقة السيارات في الشرقية يواجهون عقوبة قانونية تصل إلى الحبس إذا لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، وفقا لقانون العقوبات في المادتين 317 و318.