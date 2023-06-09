أسعار تذكرة الحج خلال الموسم الحالي.. تختلف حسب موعد العودة والدرجة

قبل أيام قليلة من حلول موسم الحج بالمملكة العربية السعودية، يبدأ جميع المسلمين فى دول العالم الراغبين فى أداء مناسك الحج هذا العام، البحث عن سعر و موعد انتهاء حجز تذكرة الحج من خلال طيران السعودية، وذلك من أجل تحضير الترتيبات اللازمة للرحلة، والاستعداد الصحيح لها.

وفي هذا السياق تكشف «الوطن» عن يعر وموعد انتهاء حجز تذكرة الحج عبر طيران السعودية للمواطنين المصريين الراغبين فى أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

موعد انتهاء حجز تذكرة الحج عبر طيران السعودية

أعلنت هيئة الخطوط السعودية أن موعد انتهاء حجز تذكرة الحج عبر طيران السعودية، لموسم الحج هذا العام، يوم 22 يونيو المقبل، وذلك قبل انتهاء جميع رحلات سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بالمملكة المقررة بداية من 20 مايو الماضي وحتى 22 يونيو المقبل، داعيا الجميع إلى ضرورة الحجز مبكرا حتى لا يقع الحاج فى عواقب قد تتسبب فى منع رحلته لأداء مناسك الحج بالمملكة، وفقا لصحيفة سبق «السعودية».

سعر تذكرة الحج 2023

وقالت الخطوط السعودية، إن سعر تذكرة الحج 2023 من خلال الحجز على طيران السعودية، بالنسبة للرحلات التي يكون خط سيرها هو (القاهرة جدة - جدة القاهرة)، ويكون موعد العودة يوم 1 يوليو المقبل، هى 30 ألفًا و900 جنيه بالنسبة للدرجة الاقتصادية، فى حين بلغت 36 ألفا و200 جنيه على الدرجة السياحية دون احتساب الضريبة.

وسعر تذكرة الحج التى يسافر فيها الحاج فى أي يوم من بدء سفر حجاج السياحة، ويكون موعد العودة 2 يوليو المقبل 28 ألفا و900 جنيه، على الدرجه الاقتصادية، فى حين السياحية تبلغ 34 ألفا و200 جنيه قبل احتساب قيمة الضريبة.

وفى السياق ذاته، تبلغ سعر تذكرة الحج التى من المقرر لها العودة يوم 3 يوليو المقبل، تبلغ قيمتها على الدرجة الاقتصادية 26 ألفا و900 جنيه، و 32 ألفًا و200 جنيه السياحية.