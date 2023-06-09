كولر يضع خطة فوز الأهلي على الوداد في عقر داره

وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات خاصة لثلاثي خط الهجوم، المتوقع مشاركتهم أمام الوداد المغربي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد اللقب الأفريقي.

كولر يطالب لاعبي الأهلي باستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الودادوقال مصدر مطلع داخل الأهلي، إن كولر، تحدث مع الثلاثي وطالبهم بالتركيز الشديد أمام مرمى يوسف المطيع حارس الوداد واستغلال أنصاف الفرص، وتسجيل هدف مُبكر سيُربك المنافس تمامًا ويضع الأفضلية للمارد الأحمر.

وأكد أن المدير الفني طالب الثلاثي بالسرعة الشديدة في نقل الكرة لملعب المنافس، ومحاولة التحرر من الرقابة التي ستكون مفروضة عليهم من قِبل لاعبي الوداد.

وأضاف المصدر أن كولر، شدد على الشحات وتاو كهربا ضرورة اللعب السهل واستغلال تقدم الفريق المغربي للهجوم، وبطء مدافعيه وتشكيل خطورة حقيقة على مرمى الوداد وهز شباك يوسف المطيع لترجيح الكفة، وحسم المباراة مُبكرًا مثلمًا حدث في مواجهة الترجي التونسي بستاد رادس في الدور نصف النهائي.

الأهلي يخوض تدريبه الأول في المغربويخوض الأهلي مرانه الأول بالمغرب في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة؛ على ملعب العربي العزولي استعدادا لمواجهة فريق الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي، قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة.