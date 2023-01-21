مدحت شلبي لـ إيمان الحصري: تصريحات كولر بشأن المهاجمين أثرت على محمد شريف

علق الإعلامي والمعلق الرياضي مدحت شلبي على مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثية نظيفة، قائلا: «يهمنا في الماتشات دي الناس تستمتع على أد ما تقدر على التعليق، خاصة أن الشوط الأول كان هادي شوية، كان شوط دايت منزوع الدسم، لكن الشوط التاني كان مولع جدا، والناس استمتعت بالماتش».

كهربا انتفض بعد الهدف الأول

وأضاف مدحت شلبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المباراة كانت حماسية، و«كهربا» انتفض بعد إحراز الهدف.

وكشف سر إيفيه يـ «ليلة red»، قائلا إنه يحرص عند فوز الأهلي على قول «يا ليلة حمراء» بينما إذا فاز الزمالك يقول «يا ليلة بيضاء»، متابعا: «أحيانا عندما يرتدي أزرق أقول يا ليلة زرقاء، ولكن هذه المرة قررت استخدام إيفيه جديد، وهو يا ليلة red على المستبد وأنت يا أهلي مستبد.. لأنه جاب 3 أهداف».

وأوضح أن محمد شريف لديه أيضا مشاعر متضاربة لأن المدير الفني للأهلي صرح بعدم اقتناعه بالمهاجمين، متابعا: «لما جاب الجونين التاني والتالت أنا قولت أن شريف بيقول لكولر اقعد أنت على جنب وسيبني ألعب».

حمدي فتحي رجل المباراة

وأوضح أن لاعب الأهلي حمدي فتحي صنع الثلاثة أهداف، وهو رجل المباراة، لافتا إلى أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور دعا لاجتماع عاجل الساعة 11 مساء اليوم وهناك توقعات بإقالة المدير الفني.