تموين جنوب سيناء: رصيد السلع التموينية بالمحافظة يكفي لمدة 3 أشهر

قال إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء والقائم بأعمال مدير المديرية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن جميع المخابز في المدن تعمل بكامل طاقتها وتفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحا تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين.

وأضاف أن إجمالي المخابز في المحافظة 35 مخبزا موزعة على مدن المحافظة، موضحا أن حصة الدقيق اليومية 370 شيكارة بمتوسط عدد أرغفة 26800 رغيف يومي، ويبدأ الإنتاج من الساعة 8 صباحا حتى نهاية الإنتاج خلال شهر رمضان.

رصيد السلع التموينية

وأكد إبراهيم الحارون أن رصيد السلع التموينية بالمحافظة يكفي احتياجات المواطنين طوال 3 شهور قادمة، مشيرا إلى وجود رصيد من دقيق المستودعات بإجمالي 212.360 طن، بالإضافة إلي وجود رصيد دقيق مخابز يكفي شهرا علي الاقل.

وتابع أن المديرية تقوم بشن حملات مكثفة مستمرة طوال شهر رمضان طبقا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ليك الأسواق ومراقبة التجار لضبط اي مخالفات، ومتابعة معارض أهلا رمضان لتوافر السلع والالتزام بنسب التخفيضات وتوافر الياميش الرمضاني بالمعارض.

غرفة عمليات طوال شهر رمضان

وأوضح «الحارون» أنه جرى إنشاء غرفة عمليات رئيسية خلال شهر رمضان وأيام العيد تحت إشراف وكيل المديرية وأخرى فرعيه بمدن المحافظة برئاسة مديري الإدارات والتنسيق التام مع رؤساء المدن، والقيام بحملات رقابية يوميه على المخابز و الأسواق والمحلات العامة.

وأشار وكيل مديرية التموين إلى أن موقف أنبوبة البوتاجاز مطمئن للغاية لوجود أرصدة احتياطية تكفي المواطنين من الغاز الخاص بأنبوبة البوتاجاز، وأيضا يوجد رصيد من المواد البترولية بمحطات الوقود.