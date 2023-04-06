«تموين جنوب سيناء»: معارض «أهلا رمضان» مستمرة حتى نهاية الشهر

أكد إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، استمرارية معارض أهلا رمضان حتى نهاية الشهر، مع توفير السلع الغذائية واللحوم والخضروات داخلها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه وجه بضرورة القيام بحملات تموينية مستمرة على جميع المدن لمحاربة الغلاء وضبط الأسواق، ومراقبة صلاحية المنتجات التي تقدم للمواطنين.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية للمحافظة يكفي احتياجات المواطنين 3 شهور، ورصيد مستودعات البوتاجاز مطمئن للغاية ولا يوجد نقص في الغاز.

محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية

وأضاف أن محطات الوقود تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ويوجد مخزون استراتيجي بالمحطات.