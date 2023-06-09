صلاح يمارس هوايته المفضلة قبل مغادرته الغردقة.. تفاصيل 3 أيام في الجزيرة الهادئة

حرص محمد صلاح لاعب مصر الدولي ونادي ليفربول على قضاء إجازته بشواطئ الغردقة وتحديدا في جزيرة بيوض التي يعشقها ويأتي لزيارتها خصيصاً كل عام وممارسة هوايته على الجزيرة الهادئة التي لقبت بقبلة النجوم.

صلاح يمارس هوايته على جزيرة بيوض

ونشر محمد صلاح َصورة له عبر حسابه الشخص على السوشيال ميديا وهو يمارس لعبة الطاولة على متن يخت سياحي خاص على شاطئ جزيرة بيوض، قبل مغادرته اليوم مدينة الغردقة عقب انتهاء إجازته للانضمام إلى معسكر منتخب مصر القومي لكرة القدم الذي يبدأ غدًا في 10 يونيو بقيادة روي فوتوريا المدير الفني للمنتخب المصري.

وقضى لاعب مصر الدولي إجازة استمرت 3 أيام بمنتجع الجونة شمال مدينة الغردقة ذهب خلالها على جزيرة بيوض التي يعشقها ويتردد عليها كل عام لممارسة هوايته المفضلة في السباحة والسنوركل وممارسة الأنشطة البحرية.

صلاح يغادر الغردقة

وأكد مصدر مقرب من «صلاح»، بمقر إقامته بمنتجع الجونة، أن محمد صلاح يغادر الغردقة اليوم عقب انتهاء إجازته حرص خلالها على استقلال يخت سياحي خاص للذهاب إلى جزيرة بيوض طوال فترة إجازته وقضى فيها أوقات امتدت من الظهيرة حتى موعد غروب الشمس لممارسة هوايته المفضلة في السباحة والسنوركلينج وكرر صلاح زيارته اليوم إلى جزيرة بيوض قبل أن يغادرها وقت الغروب.