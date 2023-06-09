محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروع تغطية ترعة المنصورية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مراحل العمل بمشروع تغطية ترعه المنصورية، وذلك ضمن مشروع التغطية الممتد من حدود الترعة بنطاق حي الهرم وتقاطعها مع الطريق الدائري، وحتى تقاطع محوري المنصورية والمريوطية بقرية شبرامنت، بطول 1.5 كم بمركز ومدينة أبو النمرس.

رفع كفاءة وتطوير الطرق

وأكد المحافظ أن الأعمال تأتي في إطار خطه الدولة، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية كافة، لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المناطق الأثرية.

وقد كلف اللواء أحمد راشد، الشركة المنفذة للأعمال برفع المخلفات كافة الخاصة بنواتج أعمال التغطية، قبل الاستلام المبدئي للمشروع بالقطاعات التي جرى الانتهاء منها، وذلك لتسهيل أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسطح الطريق، وللحفاظ على الشكل الحضاري.

وشملت جوله المحافظ متابعة أعمال وضع بلاطات التغطية الخرسانية، وذلك بمسار الترعة بجوار مسجد الصحابة وقرية شبرامنت.

المطالبة بسرعة تنفيذ المشروعات

وشدد محافظ الجيزة على الشركة المنفذة، بسرعة إنجاز المشروع بقطاعات مركز ومدينة أبو النمرس، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، موجها رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية والدورية للأعمال، وإزالة أي معوقات تواجه انتظام جدول التنفيذ.

كما تفقد اللواء أحمد راشد أعمال توسعة الطريق الدائري بمنطقة المريوطية، نطاق مركز أبو النمرس.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، واللواء محمد عبد الحميد، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وطه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة.