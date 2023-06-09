«تعليم الجيزة» تعلن الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2023 

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، تفاصيل الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2023 وتفعيل بروتوكولات التعاون بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء ماراثون الثانوية العامة 2023.

وتنطلق يوم الاثنين الموافق 12 يونيو حتى الخميس 13 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بالجيزة وعلى مستوى الجمهورية، حيث بلغ إجمالي المتقدمين 86227 طالبا وطالبة كما بلغ إجمالي عدد اللجان 200 لجنة عامة علي مستوى محافظة الجيزة بالإضافة إلى 40 أربعون لجنة احتياطية للطوارئ وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة والتأمين الكامل بواسطة رجال الشرطة البواسل لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة.

توفير 46 استراحة

وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، توفير 46 استراحة منها 25 استراحة للرجال و 21 استراحة للسيدات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة ومجهزة على أعلى مستوى، وبالتنسيق مع مديرية الصحة تم توفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات.

منع تواجد الهواتف المحمولة

وتم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث مشدداً على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول.