ضبط نجار دفع عاطلا من أتوبيس في الجيزة

أصيب عاطل بنزيف في المخ، بعد أن دفعه نجار أثناء نزوله من الأتوبيس، ما تسبب في إصابته وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب مشادة بين طرفين أثناء استقلالهما أتوبيس نقل عام، بشارع الجامعة، وهما طرف أول نجار 53 سنة، وطرف ثان، عاطل 63 سنة مصاب بنزيف بالمخ والحالة العامة سيئة، ولا يمكن استجوابه، بسبب قيام الطرف الأول بدفع الطرف الثاني أثناء نزوله من الحافلة التابعة لهيئة النقل العام، لقيامه بالتهليل وإزعاج الركاب، ما أدى إلى سقوطه أرضًا وإحداث إصابته.

القبض على مرتكب الواقعة

وجرى ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أمام العقيد محمد الصغير مفتش المباحث اعترف بارتكابه لها، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد دكتور حسن الدكرورى مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.