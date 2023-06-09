دعاء الصحة والقوة والمغفرة يوم الجمعة.. «اللهم سخر لي الأرض ومن عليها»

يعتبر يوم الجمعة من أفضل الأيام التي تستجاب فيها الدعوات؛ وذلك لأن النبي أكد في العديد من أحاديثه الشريفة على هذا الأمر، لكنه لم يحدد موعد توقيت استجابة الدعوة ليحرص المسلمون على ترديد الدعاء حتى الساعات الأخيرة في يوم الجمعة.

دعاء يوم الجمعة

وحول دعاء يوم الجمعة، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدعاء يوم الجمعة مرغوب ومستحب للمسلمين لأن به ساعة استجابة وذلك لما روى عن أَبِي هُرَيْرَةَ قال إن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ».

وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة عددا من الأدعية المأثورة عن السلف الصالح، والتي جاءت كالتالي:

اللهم ارفعني بأخلاقي ولا تجعل في قلوب الناس شيء علي ولا في قلبي شيء عليهم، واجعل سيرتي حسنة واحسن ذكري بينهم في حياتي وبعد مماتي.

اللهم سخر لي الأرض ومن عليها، والسماء ومن فيها وعبادك الصالحين من حولي اللهم سخر لي كل من تولى أمري وأرزقني من حظوظ الدنيا أجملها.

اللهم سخر لي كل شيء ولو كان في نظري مستحيلا، يارب حقق لي أمنيتي وبشرني بما انتظر ربي حلمي وضعته في كف الرجاء وأرسلته إليك وأملي بك.