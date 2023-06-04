دعاء نية العمرة وخطواتها الكاملة: لبيك يسرها لي (فيديو)

دعاء نية العمرة من أكثر الأدعية التي يحرص المعتمر على ترديدها خاصة أثناء ارتداء ملابس الإحرام، ومن المعروف أن النية محلها القلب، وقد وردت العديد من الأدعية بصيغها المختلفة، والتي يمكن للمعتمر أو الحاج أن يستخدمها من أجل الإحرام أو الشروع في بدء العمرة أو الحج، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

دعاء نية العمرة

وهناك العديد من الصيغ الخاصة بموضوع دعاء نية العمرة، ومنها: «لبيك اللهم عمرة»، «اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي إلا إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني».

دعاء نية العمرة والحج معا

ومن الأدعية التي وردت في الحج والعمرة معا، أن يقول الحاج: «اللَّهمَّ الحَجَّ أرَدتُ، وله عَمَدتُ، فإنْ يَسَّرتَه فهو الحَجُّ، وإنْ حَبَسَني حابِسٌ فهو عُمرةٌ»

التسبيح والتكبير في العمرة والحج

ومن الأمور التي يحرص على أن يتعلمها الحاج أو المعتمر كذلك، هي الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيع والتكبير، وفي هذه الصيغ ما تم نقله عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «إنِّي لَأَعْلَمُ كيفَ كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ»

ومن صيغ التسبيح والتكبير أيضا، والتي يجتمع فيها صيغة دعاء نية العمرة أيضا، أن يقول الحاج أو المعتمر: «سبحان الله.. الله أكبر الله أكبر.. لبيك اللهم لبيك.. اللهم يسر لي ذهابي إلى العمرة، اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، حَيِّنا رَبَّنا بالسَّلامِ».

وفيما يلي فيلم تعليمي بثته القناة الرسمية لرئاسة شؤون الحرمين عن العمرة من النية إلى تمامها: