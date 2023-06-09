4 قرارات مهمة للجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية.. أبرزها اعتماد الميزانيات من 2013 لـ2019

اتخذت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات «الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة»، مجموعة من القرارات والتوصيات، خلال انعقادها اليوم، حيث قررت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات مع زيادة راتبه بنسبة 10%.

قرارات الجمعية العمومية

قررت الجمعية العمومية، الموافقة على اعتماد الميزانيات منذ عام 2013 حتى 2019، كما أرجأت مناقشة واعتماد تعديلات قانون الدمغة الطبية لأقرب جمعية عمومية قادمة، للمزيد من المناقشة بين أعضاء الاتحاد حول بنودها.

زيادة اشتراكات الأعضاء

ورفضت الجمعية العمومية زيادة اشتراكات الأعضاء بالنقابات، علما أنه وفقا للقانون فإن 70%، من إجمالي اشتراكات الأعضاء بالنقابات تورد لصالح صندوق المعاشات والإعانات، مع التوصية بنشر التعديلات المطروحة بقانون الدمغة الطبية، وكذلك لائحة الإعانات المعاشات على المواقع الإلكترونية للاتحاد.

كما أوصت عمومية الاتحاد، بإلزام النقابات الأربعة أعضاء الاتحاد بسداد اشتراكات النقابات المتأخرة.

وكان جرى عرض تقرير الأمين العام، واعتماد أنشطة الاتحاد، وتقرير أمين الصندوق، وعرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019، وعرض تقرير ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأت، ومناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية، واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات، لزيادة موارد صندوق المعاشات.

وكان المجلس قرر في اجتماعه الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي، إرجاء مناقشة بند «اعتماد لائحة المعاشات والإعانات»، للمزيد من الدراسة والمناقشة حوله.

وجاءت الجمعية العمومية لـ اتحاد المهن الطبية بحضور أكثر من 350 عضوا، ووفقا للقانون أعمال الجمعية وصحة انعقادها، أنه يكون اجتماع الجمعية، صحيحا إلا إذا حضره 300 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع، حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة.