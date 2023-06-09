مفتي الجمهورية لقناة الناس: توسعة المسعى والطواف يتوافق مع تغير الزمان (فيديو)

قال الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنَّ فتوى الطواف والسعي بالمسجد الحرام في العام الهجري 1444، لم يكن يتصور في الماضي إلى ما نحن عليه اليوم في الكيفية والازدحام الشديد، ما جعل الأحكام قد تتغير لمواجهة هذا الزحام.

علَّام: توسعة المسعى والمطاف بالمسجد الحرام يتناسب مع متغيرات العصر

أضاف «علَّام»، خلال تقديمه برنامجه «للفتوى حكاية» على قناة الناس، أنَّ حكم توسعة المسعى والمطاف بالمسجد الحرام، يتناسب مع المتغيرات الحالية من ازحام شديد، ويحقق مقاصد الشريعة الساعية إلى الارتقاء بالنفس الإنسانية والتهذيب وتزكية النفوس، والإسلام جاء ليحقق مصالح الناس في الدنيا والآخرة.

تغيير الأحكام يتماشى مع مقاصد الشريعة

تابع مفتي الديار المصرية، أنَّ الأحكام يُمكن تغييرها لمواجهة الزحام، مؤكدًا أنَّ الزمان والمكان مؤثران في تغير الأحكام، والإسلام جاء لتحقيق مصالح الناس، وبالتالي فتوسعة المطاف والمسعى يتماشى مع مقاصد الشريعة والدين الحنيف.

قناة الناس في شكلها الجديد

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.