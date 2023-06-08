باحث شرعي عبر قناة الناس: الأمانة شرط النجاح في الحياة العملية

قال الدكتور أيمن الحجار الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إِنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم، سُمِّيَ في بداية شبابه بالصادق الأمين، وهما صفتان عظيمتان لأي إنسان يريد أن يكون في هذه الحياة ناجحا.

لن ينجح التاجر في عمله إلا إذا كان أمين

وأضاف «الحجار»، خلال لقاء ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، أَنْ التاجر لن ينجح في تجارته إلا إذا اتصف بالأمانة، ولَنْ ينجح الطالب في دراسته إلا إذا كان أميناً، ولن ينجح الإنسان في حياته العملية إلا إِذاً كان أميناً.

وتابع: «إذا كنت إنساناً لا تراعي صفة الأمانة يستحيل أن تصل إلى شاطئ الأمية التي ترغب فيها، يمكن أن تبحر في البحر لكي تكسب بعض الأشياء في الحياة لكن تصل إلى الشاطئ الآخر ولبر الأمان إلا إذا كنت أمين».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.