أستاذ شريعة يكشف عن أمراض قلوب تعرقل السير في طريق الله عبر قناة الناس

قال الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الإنسان يكون مخلصاً، ويتقن عمله الصالح ويعجب به، فيحبط عمله، لافتا إلى أن ما يحبط العمل هو الإعجاب به والغرور بالنفس، وهو ما جاء في الحديث الشريف: «الناس كلها هلكى إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون، والعاملون كلهم هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم».

الإخلاص أنك تنوي وتفعل لله

وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «تكون مخلصاً وتتقن العمل وتعجب به فيحبط عملك، وبصيت لنفسك مع أنك كنت مخلصاً، فهنا العجب يحبط العمل، فالإخلاص أنك تنوي لله وتفعل لله، ولا تنظر لنفسك، المفترض تعمل ولا ترى إلا الله، ولو رأيت غير الله فهذه مرآة، وهذه من أمراض القلوب والعيوب التي تعرقل السير في طريق الله».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.