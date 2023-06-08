باحث شرعي عبر قناة الناس: أشر الناس يوم القيامة من يفشي أسرار البيوت

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إنه يوجه رسالة لكل زوجين يريدان أن يعيشا سويا في سعادة، لافتًا إلى أن العلاقة بينهما أمانة لصناعة أسرة مستقرة نافعة للدين والوطن.

لازم كل زوج وزوجة يحافظون على العلاقة بينهما

وتابع الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «لازم كل زوج وزوجة يحافظون على العلاقة بينهما وأنها أمانة، والزوجة أمانة الله، وأخذت بأمانة الله، كما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في وصيته للرجال بالنساء في خطبة الوداع، فما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، فالزوجة عليها مقابل وهي والحفاظ على عرض زوجها، وعلى بيتها».

واستشهد بالحديث النبوي الشريف: «اتَّقوا اللهَ في النساءِ؛ فإنَّكم أخذتُموهنَّ بأمانةِ الله، واستحلَلْتُم فروجَهنَّ بكلمةِ الله، وإنَّ لكم عليهنَّ ألَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحًدا تكرهونَه».

الحياة مبنية على أداء الحقوق والأمانات

واستكمل: «للزوج وللزوجة لابد أن يكون أميناً مع بعضهما، فالحياة مبنية على أداء الحقوق والأمانات، فإفشاء أسرار الزوجية خيانة للأمانة، ومن أعظم الذنوب يوم القيامة وأشر الأعمال»، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا».