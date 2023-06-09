محافظة الإسماعيلية تحذر المواطنين من سقوط أمطار اليوم بنسبة 30%

حذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين اليوم الجمعة، من احتمالية سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة بنسبة 30% على معظم أنحاء المحافظة، وفي بيان رسمي نشر على الصفحة الرسمية لديوان المحافظة بأن الإسماعيلية تتعرض لأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% مناشدة المواطنين بضرورة توخي الحذر على الطرقات وأخذ الحيطة اللازمة لتفادي وقوع أي حوادث.

وشهدت المحافظة اليوم ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة إلى 5 درجات تقريبا مسجلة 36 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

طوارئ في الإسماعيلية سبب التقلبات الجوية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في منطقة القناة عن رفع حالة الطوارئ في مدن القناة وسيناء ومحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجري رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وحل أي مشاكل قد تطرأ على الشبكات والمحطات والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بقطاعات ومناطق الشركة بالكامل ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وإدارة الأزمات والطوارئ خلال موجة التقلبات الجوية.

أمطار خفيفة على الإسماعيلية أمس

وشهدت محافظة الإسماعيلية أمطار خفيفة مساء أمس الخميس على أنحاء المدينة وبعض المناطق الشمالية من المحافظة فيما أشارت صور للأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية إلى مناطق من المحافظة في الساعات الحالية.