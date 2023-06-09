سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالبحر الأحمر والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

شهدت مدن رأس غارب والغردقة وعدد من مدن محافظة البحر الأحمر اليوم أجواء غير مستقرة وسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة وسحب كثيفة غطت السماء مع هدوء الرياح والأمواج وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وسط تحذيرات الأرصاد الجوية الطقس غير المستقر.

طقس سيئ بالبحر الأحمر

وأعلنت أجهزة محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تحذيرات الأرصاد الجوية بالطقس السيئ خلال الساعات المقبلة، وحذرت المواطنين من التعرض للأحوال الجوية السيئة.

ونصحت صحة البحر الأحمر المواطنين بعدم الخروج في الطقس السيئ إلا للضرورة القصوى ويجب ارتداء كمامة او َوضع منديل أو قطعة قماش مبللة على الفم وعدم التعرض للأتربة والرياح.

تحذيرات مرور البحر الأحمر

ونشرت إدارة مرور البحر الأحمر الخدمات الثابتة والمتحركة على الطرق وحذرت المواطنين من القيادة على الطرق السريعة وإتباع إرشادات المرور وتهدئة السرعة، عند العواصف الترابية ولا تقف في أي حارة من حارات الطرق وانتظر حتى تتحسن الرؤية وتشغيل أضواء انتظار السيارة واتخاذ الحيطة والحذر.

تحذيرات الأرصاد الجوية

كانت حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية من حالة الطقس اليوم الجمعة في عدد من محافظات مصر و وتعرض البلاد للتكونات الركامية والعواصف الرعدية.