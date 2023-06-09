القبض على مسجل خطر بحوزته 40 طربة حشيش في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد جمال القبض علي مسجل خطر بكمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل توزيعها وترويجها على صغار التجار والمدمنين بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد القبض على مسجل بكمية كبيرة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي ضخم.

ضبط المتهم

نجحت مأمورية مكبرة ضمت النقباء سيد نصر الله ومحمود طارق معاونو مباحث مركز الإسماعيلية، من متابعة نشاط المتهم وتردده على دائرة المركز وبمتابعة تحركاته توصلت التحريات حيازته للمواد المخدرة.

وألقت المأمورية القبض على المتهم ويدعى «إ.ج.ح» 27 سنة مقيم في شارع طنطا بمنطقة حي السلام التابعة لدائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته 40 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي ضخم تجاوز 100 ألف جنيه وهاتف محمول.

الشرطة تتحفظ على عامل لاتهامه بتجارة المخدرات

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة المضبوطة والمبلغ المالي وهاتف محمول وحررت محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتكثف مباحث الإسماعيلية من حملاتها على تجار المواد المخدرة لضبط المتهمين قبل بيعهم وتوزيع المخدرات على صغار التجار.