ضبط تشكيل عصابي بحوزتهم 145 طربة حشيش في الإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث القصاصين برئاسة المقدم محمد سالم من ضبط تشكيل عصابي من 3 أشخاص بحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها على صغار التجار بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن مباحث القصاصين من ضبط تشكيل عصابي وبحوزتهم 145 طربة من المخدر في ضربة أمنية قوية لمباحث الإسماعيلية.

ضبط المتهمين

وأكدت تحريات النقباء محمود مأمون وحمادة عبد العال معاونو مباحث مركز القصاصين تردد بعض الأشخاص على دائرة المركز لبيع وشراء مخدر الحشيش على نشاط واسع.

وبإعداد حملة مكبرة ومتابعة نشاط المتهمين تمكنت حملة مكبرة من القبض على اثنين المتهمين بحوزتهم 145 طربة من المخدر، زنة حوالي 12.5 كيلو جرام وقدرت بحوالي نصف مليون جنيه.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بشرائهما المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم في الإسماعيلية وبإعداد مأمورية ومراقبة تحركاته تمكنت مأمورية أخرى من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش زنة 2 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأنه مصدر تحصل المتهمين المضبوطين على المواد المخدرة.

حملات مكبرة في الإسماعيلية

وتشهد محافظة الإسماعيلية في الفترة الحالية تكثيف الحملات ومتابعة نشاط المتهمين بترويج المواد المخدرة خاصة كبار التجار لضبطهم بالمواد المخدرة قبل بيعها.

وكانت قد نجحت مباحث الإسماعيلية في مداهمة أحد أوكار تصنيع الهيروين بنطاق مركز ومدينة فايد وضبط ما يقرب من 90 كيلو من المخدر والقبض على أحد التجار وبحوزته 300 طربة حشيش.