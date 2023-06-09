الإنسان ليس فريسته المٌفضلة.. لماذا قد يهاجم سمك القرش البشر؟

العديد من الأشخاص إذا تناهى إلى سمعهم كلمة «قرش» يدب الذعر في قلوبهم، خوفا منه ومن مهاجمته لهم، إلا أنهم لا يعلمون عنه كثيرا من المعلومات، فهو لا يهاجم البشر إلا إذا كان هناك سبب رئيسي ودافع قوي وراء ذلك ليكون الإنسان مشارك في الدافع وراء الهجوم.

البشر ليسوا من مفضلات طعام القروش

وفي هذا الصدد، تحدث الدكتور محمد المرشدي رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالغردقة لـ«الوطن»، قائلا إن البشر ليسوا من أوليات الطعام المفضل لسمك القرش وإنما هناك العديد من الأشياء التي تجذبه إليها والسبب الرئيسي فيها البشر.

ينجذب لرائحة الدماء في المياه

وتابع أن سمك القرش ينجذب لمعظم الفضلات التي يلقيها المصيفون في البحار ودائماً ما يستهويه رائحة الدماء أو رائحة الكائنات النافقة حيث يلقي بعض الأشخاص حيوانات نافقة في المياه ما يثير حاسة الشم لدى سمكة القرش ثم تتجه للهذه الرائحة للبحث عن طعام لها.

بعض المواطنين سبباً في ظهور القروش على الشواطئ

وأضاف أنه أثناء بحث القرش عن طعام له واتباع رائحة الدماء أو الحيوانات النافقة التي تلقيها السفن في مياه البحار يمكن أن يخرج بعيداً عن محيط تواجده الطبيعي في أعماق البحار ليتوه في طريقه ولا يستطع العودة مرة بسهولة فيبدأ في البحث عن مصدر طعام آخر ليشرع في الانجذاب للفضلات التي يلقيها بعض المواطنين على الشواطئ ما يجعله يظهر للبشر.

بعض النصائح والتحذيرات للمواطنين

وحذر الدكتور محمد المرشدي المواطنين من إلقاء الفضلات والمخلفات في البحار نظراً لجذبها أسماك القرش ولأن هذه الأفعال ليست حضارية وتسبب العديد من الأضرار، كما قدم بعض النصائح للمواطنين أثناء الغوص في البحر ومنها تجنب السباحة في الفترة المسائية فضلاً عن عدم ارتداء المجوهرات اللامعة التي تعكس الضوء فيعتقد القرش أنها وجبته المفضلة من الأسماك.