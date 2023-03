معركة ضخمة بين سمك القرش في البحر لتناول الطعم.. صيادون وثقوا المشهد

تظهر زعانفهم خارجة من مياه البحر، تتحرك وتهرول مسرعة في مشهد يشبه البحث عن طريق للنجاة أو الهروب من خطر قادم، بينما تهتز مياه البحر بطريقة قوية، في مشهد سببه اصطياد بعض أسماك القرش.

أثناء تجول بعض الصيادين قرب سواحل البندقية بمدينة لويزيانا الفرنسية، وكعادتهم، ألقى الصيادون بطُعم في المياه، وهي كرة كبيرة مليئة بالطُعم لصيد الأسماك، في محاولة لاصطياد التونة، لكن فجأة تحول المشهد إلى معركة كبيرة بين أسماك القرش للحصول على الطُعم قبل أن يصل سمك التونة إليه.

وأخرج الصيادون هاتفهم المحمول والتقطوا فيديو أثناء معركة أسماك القرِش، والتي كان عددهم يصل إلى 15 سمكة قرش، بحسب ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

ديلون ماي، أحد الصيادين الذين كانوا على القارب، أكد أنه كان على قارب صيد هو ومجموعة من أصدقائه، وفجأة، دون سابق إنذار، لاحظوا حركة غريبة ومُفاجئة في المياه، وكأنها حالة غليان، يحكي: «كانت لحظات مدهشة، رأينا المياه تهتز، في البداية اعتقدنا أنها حركة أسماك التونة لمحاولة أكل الطعم».

وسبب الضجيج الكبير الناتج عن أسماك القرش لتناول الطُعم، بث حالة من الرعب في نفوسهم: «شعرنا بالرعب بعد رؤية زعانف أسماك القرش خارج المياه، فوثقنا المشهد بالفيديو».

