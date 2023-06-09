عالم أزهري عبر قناة الناس: النبي نهى عن التبتل والانقطاع للعبادة

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن التبتل الكلي وهو الانقطاع الكلي لله وترك الدنيا وما أمر الله فيها من تعمرها، ومراعاة المسئول عنهم، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول».

جبر: إياك أن تتبتل وتنقطع تمامًا ثم تترك من تعول

وأضاف «جبر» خلال برنامجه «اعرف نبيك» على قناة الناس، «إياك أن تتبتل وتنقطع تمامًا ثم تترك من تعول، أو تترك ما أقامك الله فيه، من مهنة أو كسب رزق حلال، لأن كل هذه عبادات أيضا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى خديجة لأنها زوجته وأم أولاده فيتفقد أخبارها وأحوال أولاده ثم بعد ذلك يؤنسهم ويتزود لليال أخرى حتى لا يقطع علاقته ببيته ولا يكون متبتلا، لأن التبتل نوع من الرهبانية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في شريعته بعد ذلك».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.