أستاذ تفسير يشرح عبر قناة الناس آيات سورة الكوثر: بها خير مطلق للنبي

قال الأستاذ الدكتور محمد السيد عوض، أستاذ التفسير والداعية الإسلامي، إنَّ الله – عز وجل – أنزل على النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- سورة الكوثر وما لها من فضل في توضيح كم النعم التي اختصها الله بخاتم الأنبياء، وتقول آياتها «إنا أعطيناك الكوثر. فصلِ لربك وانحر. إنَّ شانئك هو الأبتر».

عوض: «الكوثر» كل ما اختص به نبيه من الخير المطلق

وأضاف «عوض» عبر برنامجه على قناة الناس، أنَّ تفسير «الكوثر» في الآيات الكريمة، والتي قصد الله عز وجل ما اختص به نبيه من الخير المطلق الكثير الذي لا حدود له، مستعرضًا بعض النعم التي اختصها الله بنبيه، «اختصه بالوحي وبالنبوة والرسالة والتي لا تعدلها نعمة، واختصه بإنزال القرآن الكتاب العظيم المهيمن على جميع الكتب السابقة وجميع التعاليم والمبادىء والشرائع التي كانت موجودة في الكتب السابقة جاء بما فيها جميعًا، بل وزاد عليها».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.