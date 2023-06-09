تفاصيل مهرجان «فرنسيسكان جوت تالنت».. مادلين طبر ضمن لجنة التحكيم

انطلقت فعاليات حفل "فرنسيسكان جوت تالنت" المقام حاليا تحت إشراف المركز الكاثوليكي للسينما بقيادة الأب بطرس دانيال لمواهب الأطفال بمدارس الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، وحرص على الحضور كل من الفنانة مادلين طبر والفنانة شيرين.

تفاصيل المسابقة

ولجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان مكونة من كل من الفنانة مادلين طبر والفنانة ندى بسيوني والفنانة لقاء سويدان والفنان حمزة العيلي والمخرج رضا شوقي.

وكان المركز الكاثوليكي اختتم فعاليات دورته الــ71 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما قبل أكثر من أسبوع وكرم بها عدد كبير من الفنانين ومن بينهم يحيى الفخراني، سهير رمزي، هناء الشوربجي، تارا عماد، خالد النبوي، أحمد أمين، نيللي كريم، محمود حميدة، مدحت صالح، محمود سعد وغيرهم من الفنانين.

المكرمون من المركز الكاثوليكي

وكرم المركز الكاثوليكي على مدار أكثر من سبعون عاما عدد كبير من الفنانين ومن بينهم عادل إمام، حسين فهمي، هاني شاكر، سمير صبري، سميرة أحمد، لبنى عبد العزيز، هاني مهنا، إلهام شاهين، لبلبة، عبد العزيز مخيون، وغيرهم من الفنانين.