رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي: لدينا معايير أخلاقية فنية.. وكرمنا ريادات سينمائية

قال الأب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للفيلم ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما، إنّ هذا العام شهد الاحتفال بمرور 71 سنة على تنظيم المهرجان، وهو أقدم مهرجان في الشرق الأوسط، حيث يعتمد على معايير أخلاقية فنية إنسانية.

وأضاف «دانيال»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في الافتتاح كان هناك مجموعة تكريمات، ونظمنا ندوات على مدار الأسبوع، والأفلام التي عُرضت في المهرجان كان لها امتياز خاص، وذلك وفقا لمعاييرنا».

وتابع رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للفيلم ومدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما: «الافتتاح شهد تكريمات للريادات السينمائية مثل الفنان يحيي الفخراني والفنان محمود حميدة والفنانة سهير رمزي، وجرى عقد ندوات لمدحت صالح والمخرجة إنعام محمد علي والفنان سامي مغاوري، وعلى مستوى الإبداع الفني كان هناك الدكتور مدحت العدل وأيمن أبو المكارم والموسيقار هشام نزيه، كما كرمنا نيللي كريم عن دورها في فاتن أمل حرب، وأحمد أمين عن دوره في جزيرة غمام».