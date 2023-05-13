سميرة أحمد تتسلم جائزة سمير صبري من مهرجان المركز الكاثوليكي: «أفتقده بشدة»

استلمت الفنانة سميرة أحمد، مساء الجمعة، تكريم الفنان الراحل سمير صبري من مهرجان المركز الكاثوليكي، مع الفنان حسين فهمي والذي قرر الاحتفاظ بهذا التكريم في مكتبة مهرجان القاهرة السينمائي الذي يرأسه.

وقالت سميرة أحمد لــ«الوطن» إن هذا التكريم لفتة طيبة للغاية من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، الذي يدعم الفن والفنانين بشكل دائم.

وأشارت إلى أن سمير صبري ستبقى سيرته خالدة ودائمة للأبد، لأنه كان شخصًا راقيًا على كل المستويات، وفي كل المجالات التي عمل بها وأبدع.

سميرة أحمد تتذكر سمير صبري

وقالت إن سمير صبري كان بمثابة أخ لها وكان دائم السؤال عليها حتى قبل وفاته بيوم، ويوم وفاته كان من المقرر أن يذهب معها لحضور تكريمها من مهرجان المركز الكاثوليكي العام الماضي، ولكنه فارق الحياة قبل أن يحضر تكريمها.

آخر أعمال سمير صبري

ويذكر أن آخر أعمال سمير صبري فيلم «حدث في 2 طلعت حرب» الذي عرض في السينمات العام الماضي ودارت أحداثه في أحد عمارات وسط القاهرة وبالتحديد شارع طلعت حرب، وشارك في الفيلم عدد من الفنانين ومن بينهم محمود قابيل، أحمد مجدي، عبير صبري، سهر الصايغ، شريف دسوقي.