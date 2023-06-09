عالم أزهري لـ«قناة الناس»: الاستمرار في العبادة دليل صدق مع الله

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الاستمرار في العبادة يعد عبادة أخرى، وهو دليل الصدق مع الله تعالى، مشيرًا إلى أنَّ الصلاة عبادة، لكن أن تواظب وتداوم عليها ولا تقطعها فهي عبادة أخرى: «الإخلاص يكون في النية أثناء العبادة والصدق علامته الاستمرار في العبادة، فإياك أن تكون متقطعًا فيها».

جبر: الصدق والإخلاص في البادات يقتضى المواظبة

وأضاف «جبر» خلال برنامج «اعرف نبيك» على قناة الناس، أن الصدق والإخلاص في العبادات يقتضى أن تنشىء العبادة وتواظب عليها مثلما قال النبي – صلى الله عليه وسلم: «أحب الأعمال عند الله أدومها وإن قل»، فالمداومة دليل الصدق، وإخلاص النية لله هو ألا تريد بعبادتك إلا وجه الله.

وأوضح العالم الأزهري، أنَّ العبادة التي كان يتعبد بها النبي – صلى الله عليه وسلم- ولم ينزل فيها تشريع بعد، هي التي توارثوها منذ أجدادهم عن سيدنا إبراهيم، وهو ذكر الله والتوجه إلى الله والدعاء إلى الله والصمت والنظر في الأكوان نظر العبرة وجمع شتات الفكرة، وكل ذلك كان عبادات معروفة ويعرفها أهل عصره وتوارثها من أجداده، وفيه دليل على أن المستحب في التعبد أن يكون مستمرًا لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان يستمر على عاداته تلك ولم يقطعها إلا لما لا بد منه.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل، وأخرى دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.