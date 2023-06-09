شروط الإعفاء بنسبة 80% من غرامات التأخير لكل الوحدات.. «الإسكان» توضح

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعفاء 80% من غرامات التأخير للوحدات الإدارية والسكنية والمهنية والفيلات والمحال وقطع الأراضي، لمدة ثلاثة أشهر.

وترصد "الوطن" في السطور التالية، شروط الإعفاء الماثل بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير.

شروط الحصول على إعفاء 80%

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية، شروط الحصول على إعفاء 80% من سداد غرامات التأخير.

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ "3 أشهر".

- التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية أو الأجهزة.

- لا تسري التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

الحالات التي يسري عليها الإعفاء

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الحالات التي تسري عليها التيسيرات بالإعفاء، وهي:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة الجهاز ولم يتم تخصيصها للغير.

وتهيب وزارة الإسكان، الأشخاص المتخلفين عن دفع الأقساط، أن يستغلوا فترة تيسيرات السداد المستمرة لثلاثة أشهر، لافتة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستتخذ الإجراءات القانونية التي من ضمنها الحجز على أرصدة العملاء الموجودة في البنك فور الانتهاء من فترة التيسيرات.