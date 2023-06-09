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وزير الإسكان: تنفيذ ربع مليون شقة لإعادة تسكين قاطني المناطق العشوائية الخطرة

كتب:

أيمن حمزة
04:31 م | الجمعة 09 يونيو 2023
وزير الإسكان يستعرض التجربة العمرانية المصرية

وزير الإسكان يستعرض التجربة العمرانية المصرية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفريق بشير محمد جامع، وزير الأشغال العامة والتعمير والإسكان بالحكومة الفيدرالية الصومالية، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وتبادل التجارب والخبرات لمساعدة أشقائنا في الصومال، في ختام مشاركته بالجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبي.

وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية على نظيره الصومالي 

خلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، التجربة العمرانية المصرية، وبرنامج سكن لكل المصريين، الذى يتبناه الرئيس، الذي شمل إنهاء وتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع (محور محدوي الدخل - محور متوسطي الدخل - محور أصحاب الدخل الأعلى)، لتلبية احتياجات جميع المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية المناسبة.

كما استعرض وزير الإسكان، التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والقضاء على تلك المناطق، حيث تم تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني تلك المناطق، مؤكداً أن هذه التجربة خلقت حالة كبيرة من الثقة بين الدولة والمواطنين.

الجزار : تنفيذ ربع مليون وحدة سكنية لإعادة تسكين قاطني المناطق العشوائية الخطرة

عرض الفريق بشير محمد جامع، وزير الأشغال العامة والتعمير والإسكان بالحكومة الفيدرالية الصومالية، مشاكل التنمية العمرانية والإسكان في الصومال، وخاصة مشكلة العمران غير الرسمي، مشيداً بما تحققه الدولة المصرية من إنجازات في مختلف المجالات، ومعربا عن رغبته في زيارة القاهرة للاستفادة من التجربة العمرانية المصرية.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.