موعد إجراء القرعة العلنية للمتقدمين للحصول على شقق تعاونيات الإسكان

كشفت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، عن طرح 361 وحدة سكنية في عدة أماكن مختلفة، وهي لؤلؤة القاهرة الجديدة، ولؤلؤة أكتوبر، ولؤلؤة بدر، لؤلؤة العاشر من رمضان، بسماحات مختلفة تتراوح من 95 متر مربع حتى 135 متر مربع، بتوفير حزمة من التسهيلات أبرزها السداد على 10 سنوات، وفي حالة السداد كاش سيتمتع المتقدم بخصم قدره 20%، بالإضافة إلى أن موعد التسليم مقرر له يوليو للعام المقبل 2024.

موعد إجراء قرعة وحدات هيئة تعاونيات الإسكان والبناء

وترصد بوابة «الوطن» في السطور التالية، موعد إجراء القرعة العلنية بين المواطنين المتقدمين لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة في الأماكن المذكورة سلفًا، ألا وهي على النحو التالي:

- قرعة مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة ستكون يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

- قرعة مشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023.

- قرعة مشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الإثنين 11 سبتمبر 2023.

- قرعة مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان ستكون يوم الخميس 14 سبتمبر 2023.

وأكدت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القرعة تجرى لكل مشروع في تمام الساعة 12 ظهرًا، بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة في (3 شارع سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر).

كراسة الشروط الخاصة بوحدات هيئة تعاونيات الإسكان والبناء

وذكرت الهيئة، أنه سيتم بيع كراسة الشروط لمعرفة كافة الشروط التفاصيل والمبالغ المالية بمقابل مادي قدره 300 جنيه، بداية من يوم الإثنين 12 يونيو، حتى الثلاثاء يوم الثلاثاء يوم 27 يونيو.