رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الإسكان»: وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة للتوعية الطبية بأضرار السمنة

كتب:

أيمن حمزة
11:36 ص | الجمعة 09 يونيو 2023
الإسكان: وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة للتوعية الطبية للعاملات بمختلف جهات الوزارة

الإسكان: وحدة تكافؤ الفرص تنظم ندوة للتوعية الطبية للعاملات بمختلف جهات الوزارة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الخميس، ندوة للتوعية الطبية للعاملات بمختلف جهات الوزارة، تحت عنوان «أضرار السمنة.. وأسس التغذية السليمة»، بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد حاضر فيها الدكتور معتز عبدالعزيز، استشاري التغذية العلاجية، وعلاج السمنة والنحافة، وعضو الجمعية الأمريكية لدراسة السمنة.

 

أضرار السمنة وأسس التغذية السليمة

صرحت بذلك الدكتورة هدى عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الإسكان مساعد المشرف على مكتب الوزير ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، موضحة أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار جهود وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان، لرفع وعى المرأة العاملة بالوزارة، في مختلف المجالات، موضحة أن الوحدة ستنظم ندوات توعوية للمرأة العاملة بالوزارة.

الندوة لاقت ترحيباً من العاملات بمختلف جهات الوزارة

وأشارت الدكتورة هدى عبدالرحمن، إلى أن الندوة لاقت ترحيباً واستحسانا من العاملات بمختلف جهات الوزارة، واللاتي حرصن على حضور الندوة، وطرحن العديد من التساؤلات للمُحاضر، حول أضرار السمنة، والأمراض المصاحبة لها، وأفضل الأنظمة الصحية الواجب إتباعها لإنقاص الوزن، والتخلص من السمنة، بدون حدوث أضرار جانبية، متوجهة بالشكر للدكتور معتز عبدالعزيز، على استجابته لحضور هذه الندوة، ومحاضرته القيمة.

اقرأ المزيد:

5 فوائد لممارسة السباحة في الشتاء القارس.. منها إنقاص الوزن

هل طهي الطعام بالمقلاة الهوائية صحي؟.. مفيد للراغبين في إنقاص الوزن بشرط

6 أخطاء تمنع إنقاص الوزن.. أبرزها تقليل نسبة الطعام

«دراسة»: اللوز يساعد في إنقاص الوزن.. واستشاري يوضح كيفية الاستفادة منه

الريجيم والسعرات الحرارية.. تعرف على السر في إنقاص الوزن

كيف تتجنب الإصابة بسكر النوع الثاني؟.. إنقاص الوزن يمنع حدوث المرض بمعدل 60%

فوائد السباحة في الماء البارد قبل بدء الشتاء.. منها إنقاص الوزن

فوائد تناول التمر على الريق.. يساعد على إنقاص الوزن

خطوات معرفة فرص الاستثمار في أراضي هيئة المجتمعات العمرانية

وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

«زراعة النواب» تلزم المجتمعات العمرانية بتخصيص متنزهات للكلاب

«المجتمعات العمرانية» تكشف آخر موعد للتقديم لشقق الإسكان المتوسط

«المجتمعات العمرانية» توضح محظورات حجز أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح نظام سداد الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

السيسي يطلع على مشروعات «الإدارية» والموقف المالي لـ«المجتمعات العمرانية»

«المجتمعات العمرانية» لـ قناة الحياة: بدء حجز الطرح الجديد للوحدات السكنية 15 يناير المقبل
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.