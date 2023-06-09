انطلاق تصوير فيلم العميل صفر «صور»

انطلق صباح اليوم تصوير أول مشاهد فيلم "العميل صفر"، بطولة الفنان أكرم حسني، وجرى الإعلان عن الأمر من خلال الصفحة الرسمية للشركة المنتجة عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

بدء تصوير فيلم "العميل صفر"

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة، عددا من الصور من أول يوم تصوير فيلم العميل صفر، وظهر فيها عدد كبير من الفنانين وفريق العمل، منهم أكرم حسني ومنذر رياحنة ومصطفى غريب وأيمن الشيوي.

وعلقت الصفحة الرسمية على الصور التى شاركتها مع الجمهور، كاشفة عن انطلاق أول يوم تصوير للعمل، بقولها: «العميل صفر أول يوم تصوير».

أبطال فيلم العميل صفر

يذكر أن فيلم "العميل صفر" يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أكرم حسني وبيومي فؤاد ولبلبة ومنذر رياحنة وشريف دسوقي ومحمد علاء وليلي عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وائل عبد الله وإخراج كريم العدل.