«إكسترا لايف»: ذوو الهمم على رأس أولويات الحوار الوطني

عرضت قناة «اكسترا لايف»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ذوو الهمم على رأس أولويات الحوار الوطني»، حيث يعد الحوار الوطني فرصة لجميع الفئات في المجتمع بما في ذلك ذوو الهمم والشباب للتعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم في قضاياهم ومتطلباتهم الحياتية وهو ما يمكن أن يساعد في وضع خطط وبرامج لتحسين الخدمات المقدمة وتوفير الدعم لهم.

جلستان لدعم وتمكين الشباب وذوو الهمم

وجاء في التقرير، أنه من أجل ذلك تُعقد جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب بالحوار الوطني يوم الخميس 15 يونيو في إطار جلسات الأسبوع الثالث.

الحوار الوطني سيساعد في تحسين فرص ريادة الأعمال

وذكر التقرير أنه ينتظر من هذه الجلسات أن تعزز من الوعي بحقوق الشباب وذوي الهمم والتحديات التي يواجهونها والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين حياتهم، وبالتالي وضع سياسات تهدف إلى تعزيز وتوفير فرص عمل ملائمة للفئات المختلفة منهم وتوفير الدعم اللازم لهم في سوق العمل، وبالتالي، فإن الحوار الوطني يمكن أن يساعد في تحسين فرصهم في ريادة الأعمال وتعزيز دورهم في الاقتصاد والمجتمع ككل.