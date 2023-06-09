عضو «التنسيقية»: اهتمام كبير بالتعليم الفني في الحوار الوطني.. ركيزة للتنمية

قالت الدكتورة صفاء حسني عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الكل يهتم بالتعليم الفني لأنه من أهم أسس التنمية الاقتصادية والصناعية، مشيرةً إلى أن التنسيقية طرحت عددا من التوصيات والتحديات على طاولة الحوار الوطني.

تحديات تواجه التعليم الفني

وأضافت «حسني» حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي رجائي رمزي، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: «من هذه التحديات، ماذا بعد شهادة التعليم الفني والمسار الذي ينتهجه خريج التعليم الفني، لان هذا الأمر مشكلة كبيرة».

وتابعت عضو التنسيقية: «بعض أوائل الجمهورية في التعليم الفني في شعب مهمة جدا مثل الإلكترونيات والكهرباء يتجهون إلى معاهد التعليم الفني الصحي بعد التخرج من أجل ضمان فرصة عمل».

أهمية الحافظ على الكوادر المتميزة

وأكدت: «هدفنا هو أن نعبر عن هؤلاء الطلاب حتى لا نخسر الكوادر المتميزة من التعليم الفني، وطرحنا في نفس الصدد كيف تصبح ريادة الأعمال على مائدة التعليم الفني، وأن يكون لدينا مكون لريادة الأعمال في مختلف المدارس».