رئيس «معهد علوم البحار»: هجوم البشر على أسماك القرش وراء تغير سلوكها

لا تستسيغ أسماك القرش لحم البشر ولا تستطيع تناولها لكنها تعتقد في البداية بأنها نوع من أنواع السمك ووجبة دسمة لها وبمجرد الهجوم على الإنسان تدرك أنه ليس غذائها المفضل فتتركه على الفور وتعود للبحث عن مصدر طعام آخر يكن من مفضلاتها مثل الأسماك والكائنات البحرية خاصة السلاحف المائية التي تعتير وجبة شهية بالنسبة لأسماك القرش.

وفي هذا الإطار يتحدث الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في تصريحات لـ"الوطن" للرد عن جميع الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين عن القروش.

القروش لا تستسيغ لحم البشر

هل تحب القروش لحوم البشر؟

لا تفضل أسماك القرش أن يكون البشر على رأس مفضلات طعامها فهي لا تحب طعم لحم البشر ولا تأكل ضحاياها من الإنسان وإنما تهاجمه فقط لعدة أسباب يعود بعضها للسلوك البشري والبعض الآخر لسلوك القرش نفسه.

ما هي السلوكيات الخاطئة التي تثير غضب القروش؟

القرش مثل أي كائن حي على وجه الأرض يمكن أن يتغير سلوكه فجأة بسبب هجوم البشر عليها أو لحماية البيض الخاص بها إذا كانت أم، ويثير بعض البحارة غضب أسماك القرش من خلال مضايقتها أو البدء في الهجوم عليها أو حتى إلقاء بعض الكائنات الحية النافقة لها ما يجعلها أكثر شراهة فهم السبب وراء ذلك الهجوم.

هل هناك أسباب لظهور بعض أسماك القرش على الشواطئ؟

نعم فيمكن أن تضل سمكة القرش طريقها بعدما تتناول وجبتها من الأسماك أو حتى الكائنات النافقة التي تلقيها السفن البحرية فلا تستطيع العودة مرة أخرى إلى أماكن تواجدها السابقة إلا بصعوبة بالغة فتظل تبحث عن الاستقرار وفي تلك الأثناء يمكن أن تظهر على الشاطئ بحثاً عن طعامها المفضل من الأسماك.

لا تستطيع القروش الحياة على الشواطئ بسبب الأكسجين

هل يمكن أن تعيش أسماك القرش على الشواطئ؟

لا يمكن أن تعيش أسماك القرش على الشواطئ بسبب صعوبة التنفس حيث يقل معدل الأكسجين الذي يستطع التنفس به على الشواطئ لذلك يفضل دائماً البقاء في الأعماق من المحيطات والبحار ولا يظهر على الشواطئ إلا نادراً، ويعيش القروش في المياه الإقليمية بشكل عام.