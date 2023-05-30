عبدالمنعم سعيد: السرعة في عملية التغيير التكنولوجي مرعبة

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك سرعة شديدة في الانتقال من ثورة صناعية إلى ثورة صناعية أخرى؛ فالسرعة في عملية التغيير التكنولوجي مرعبة حتى للمتعلمين جيدًا، مشيرًا إلى أن الذكاء الصناعي عبارة عن محاكاة الكمبيوتر للذكاء البشري.

السلوك البشري يحتوي على معجزة كبيرة

وأوضح سعيد خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «ten»، أن السلوك البشري يحتوي على معجزة كبيرة، مشيرًا إلى الإنسان قد يقوم بالكثير من الأعمال في وقت واحد مثل الحديث والقراءة في نفس الوقت، وهناك محاولة لإعداد محاكاة لسلوك الانسان من خلال آلة معينة.

وأشار إلى أن هناك محاولة لإعداد شبكات شبه عصبية لمحاكة مجال الدماغ البشري، أو إعداد برامج تعتمد على الخوارزميات لكي تقوم الآلة بتحليل المعلومات بصورة مماثلة للبشر، مشيرًا إلى أن مصر لم تستوعب الثورة الصناعية الثالثة حتى الآن، مشددًا على أهمية استيعابها لأنها أمر مهم للغاية.

الذكاء الصناعي يخلق حالة من البرمجة في الآلة

وشدد أن الذكاء الصناعي عبارة عن فتح بشري جديد، فالكمبيوتر يعمل على حفظ البيانات، ويحلل بعض المعلومات، ولكن الكمبيوتر الآن من خلال الذكاء الصناعي من الممكن أن يقوم بعمليات تسويق لملايين البشر في نفس الوقت، وقد يقوم الكمبيوتر الآن بإعداد أو تجهيز بعض الأوراق القانونية بصورة مماثلة للمحامي ولفت إلى أن الذكاء الصناعي يخلق حالة من البرمجة في الآلة لتكييف سلوكها في التعامل مع شيء معين مثل تقديم الطعام أو قيادة السيارة.

وأشار إلى أن الذكاء الصناعي الضيق أو الضعيف الذي يعتمد على عمليات تصحيح بعض الكلمات الخاطئة في الكمبيوتر أو إصلاح بعض الأشياء بصورة تلقائية، وهناك ذكاء صناعي واسع يعمل على إنقاص الوعي الذاتي الخاص بأفكار معينة، ومن الممكن استخدامه في مجال الرعاية الصحية؛ فالعالم لا يزال يعيش في العصر البرونزي للذكاء الصناعي.