الاتحاد الأوروبي: كل المؤشرات تدل على وقوف روسيا وراء تفجير السد الأوكراني

أكد المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن كل المؤشرات تدل على أن روسيا وراء تفجير السد الأوكراني.

بوريل: المتفجرات وضعت قرب توربينات السد

وأضاف «بوريل» حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أنَّ «المتفجرات وضعت قرب توربينات السد التي تقع تحت سيطرة روسيا».

إجلاء آلاف الأشخاص عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا

وتم إجلاء آلاف الأشخاص عقب تفجير سد نوفا كاخوفكا الواقع على نهر دنيبرو في المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية جنوبي أوكرانيا، الأمر الذي تسبب بارتفاع منسوب المياه في نهر دنيبرو، ما يهدد بحدوث فيضانات تجتاح مدينة خيرسون الأوكرانية.

وأدانت أوكرانيا وحلفاؤها، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا واليابان، الهجمات التي تستهدف عمليات الإغاثة في خيرسون، داعية روسيا إلى السماح بوصول المساعدات «بلا عوائق»، بعد تدمير سد كاخوفكا.