أول تعليق من كوبا على تقارير إنشاء الصين لقاعدة تجسس على أراضيها

وصفت كوبا التقارير الأمريكية التي أفادت بأنّ الصين تعتزم إقامة قاعدة مراقبة على أراضيها قبالة السواحل الأمريكية بأنّها «كاذبة ولا أساس لها من الصحة»، حيث قال البيت الأبيض أيضا إن هذه التقارير «غير دقيقة».

هافانا: التقارير الأمريكية بتعاون الصين و كوبا في قاعدة التجسس كاذبة

من جهته قال نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو، في بيان تلاه أمام الصحفيين في العاصمة هافانا، إنّ صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت أمس معلومة كاذبة تماما ولا أساس لها من الصحة تفيد بوجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري لإقامة قاعدة تجسس مفترضة.

وأضاف فرنانديز: « كوبا ترفض أي وجود عسكري أجنبي في أمريكا اللاتينية ، بما في ذلك القواعد العسكرية الكثيرة والقوات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية»، مشيرا إلى أن الافتراءات من هذا النوع كثيرا ما تلفق من جانب مسؤولين أمريكيين.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية قالت إن الصين وكوبا أبرمتا اتفاقا سريا لإقامة منشأة تنصت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

كيف تعامل البيت الأبيض مع هذه التقارير المتعلقة بالصين وكوبا؟

نفى البيت الأبيض، أمس الخميس، صحة التقارير التي تفيد بأن الصين تعتزم إقامة قاعدة مراقبة في كوبا قبالة السواحل الأمريكية.

وفي وقت سابق، نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي صحة التقارير، حيث قال في تصريح لشبكة «إم إس إن بي سي»: «اطلعت على ذاك التقرير الصحفي، إنه ليس دقيقا، وما يمكنني قوله هو أننا قلقون منذ اليوم الأول في عهد هذه الإدارة إزاء أنشطة التأثير الصينية حول العالم، بالتأكيد في نصف الكرة الأرضية هذا وفي هذه المنطقة، نحن نراقب ذلك من كثب».