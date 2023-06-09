البحيرة تستعد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2023 .. 16 توجيه

تفقدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة عددًا من المدارس بمركز ومدينة أبو المطامير، استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة 2023 إذ تفقدت مدرسة فؤاد يوسف عويس الثانوية بنات البالغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العام بها 416 طالبة، كما تفقدت مدرسة الشهيد محمد عبد الرحمن الصباح الإعدادية بنات بإجمالي 432 طالبة.

استعدادات البحيرة لامتحانات الثانوية 2023

ووجهت نائب محافظ البحيرة خلال جولتها لتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمراجعة 16 توجيه كالآتي:-

-وضع الكاميرات الموجودة داخل اللجان

- دهان الحوائط وإزالة مابها من رسومات

-ورفع كفاءة الطرق المؤدية للجان

-وتأمين اللجان داخل وخارج المدارس.

- التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والاتصالات ومجلس المدينة لمراجعه التجهيزات.

- تواجد مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس بصفة دائمة أثناء الامتحان لحل أي مشكلة تقنية قد تحدث.

- ضرورة توافر كافة وسائل الراحة والأمان بها وتكثيف أعمال النظافة.

- بتذليل كافة العقبات أمام المراقبين والعمل على توفير الإقامة المريحة اللائقة بمكانة المعلم وضيوف المحافظة.

-المرور على كافة غرف العمليات والانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات.

- الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

- تقليل الكثافات داخل اللجان لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر وتذليل ما يعترضها من معوقات.

-التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوحدات المحلية لتأمين اللجان.

-تكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس.

- تعقيم وتطهير اللجان وتوفير وسائل التهوية اللازمة والإضاءة الجيدة.

-تفعيل غرف العمليات المركزية بالوحـدات المحلية والمـديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات.

-التأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية.

وخلال جولتها تفقدت نائب المحافظ الاستراحة الموجودة بمدرسة الشهيد محمد فرج حماده الابتدائية بأبو المطامير ويوجد بها 45 سرير وتفقدت جاهزية المطبخ والمطعم الموجود بها.

تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في البحيرة

كما تفقدت عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 في البحيرة وذلك بمدينة النوبارية التي تحتوى على ثلاث لجان لامتحانات الثانوية العامة بطاقة إجمالية 1047 طالب وطالبة، وكذا عدد 4 استراحات بقوة 60 سرير للمراقبين وأعضاء اللجان والملاحظين.