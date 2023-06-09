إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارة مع «توك توك» في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على طريق «دمنهور- دسوق » ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

تصادم بين سيارة و توك توك في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث تصادم بطريق« دمنهور- دسوق» وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحرر محضر بالواقعة

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتوك توك بنطاق دائرة شرطة مركز دمنهور، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان قد شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.