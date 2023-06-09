محمد هنيدي يكشف عن صورة جديدة من كواليس فيلمه «البريمو»

كشف الفنان محمد هنيدي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن صورة جديدة من فيلم البريمو والذي يقوم بتصويره حاليا.

ونشر محمد هنيدي صورة ظهر فيها على ظهر سفينة في البحر يرتدي طاقية بيضاء وقميص أبيض وعلق عليها قائلا: يا مساء العنبر.. خوان ميغيل هنيدي المرعي البريمو.. قريبا.

فيلم البريمو

فيلم البريمو، يُشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم غادة عادل، وعلاء مرسي، ومصطفى أبوسريع ومحمد محمود، وغيرهم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

ويُعيد فيلم البريمو التعاون بين محمد هنيدي وسعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عامًا تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001 والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضة.