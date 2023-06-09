منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو لتعزيز إجراءات حماية الصحفيين

طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الجمعة، بزيادة التدابير المتخذة لتعزيز سلامة الصحفيين ودعم الحماية المؤسسية لهم.

كما حثت على اتخاذ مجموعة من التدابير لمواجهة التحديات القائمة، وضمان بيئة أكثر أمانًا للمحترفين الإعلاميين، لأداء عملهم المهم.

بيان المنظمة الأوروبية

جاء ذلك في بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم؛ بمناسبة ختام زيارة تيريزا ريبيرو، ممثلة حرية الإعلام بالمنظمة إلى سلوفاكيا، وقد كان الغرض من الزيارة مناقشة التحديات المستمرة لحرية وسائل الإعلام، وتقييم التقدم المحرز في ضمان سلامة الصحفيين في سلوفاكيا.

تعهد بحماية الصحفيين

ولفت البيان إلى تعهد سلوفاكيا بإنشاء آلية حماية جديدة مصممة لتعزيز سلامة وأمن الصحفيين العاملين داخل البلاد، مشيرا إلى أهمية وجود إعلام حيوي ومستقل يساهم في ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم التنوع، وحماية التماسك الاجتماعي، وبناء السلام.