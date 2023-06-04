جمعية الصحفيين العمانية: أساتذة مصريون أسهموا في نشأة الإعلام بالسلطنة

قال الدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانية، إن عمان لا يمكن أن تستغني عن مصر، فالعلاقات بين البلدين متأصلة عبر التاريخ، وهناك الكثير من الأساتذة في مصر أسهموا في نشأة الإعلام في سلطنة عمان.

مبارك: الهدف من هذا الملتقى هو التقارب المباشر بين الصحفيين

وتابع «مبارك»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، أنه يزور القاهرة خلال الفترة الحالية لإعداد ملتقى للصحافة العمانية المصرية في القاهرة بعد إعداد ملتقيات مماثلة في أمريكا وفرنسا، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا الملتقى التقارب المباشر بين الصحفيين في عمان ونظرائهم في الدول التي يقام فيها الملتقى.

ولفت إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين هو أكبر مؤسسة صحفية في العالم، ويتواجد في هذه المؤسسة ممثلاً الكثير من الدول العربية، مشيرًا إلى أن الصحافة في العالم العربي تواجه تحديات كبيرة من الناحية ا لفنية واللوجستية.

العمل الثنائي بين النقابات والمؤسسات العربية يسهم في حل المشاكل الصحفية

وأشار إلى أن مشكلات الصحافة في جميع الدول متشابهة بنسبة 90%، لافتَا إلى أن العمل الثنائي بين النقابات والمؤسسات العربية يسهم بصورة كبيرة في حل الكثير من المشاكل الصحفية، فهناك تعاون بين القاهرة وعمان على كافة المستويات في مجال الإعلام والصحافة، متمنيًا أن تشهد العلاقات بين الدول الأخرى تطورًا بصورة مماثلة لما يحدث في العلاقات المصرية العمانية.

وأضاف أن سلطنة عمان والقاهرة قدمتا الكثير من التجارب الجيدة في التعاون، فهناك أكثر من 1000 شركة مصرية تعمل في عمان، مشيرًا إلى أن السلطان هيم بن طارق زار مصر لإعطاء دفعة للعلاقات المتجذرة بين القاهرة وعمان في المجال السياسي والاقتصادي والاستثماري.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة عبارة عن مفخرة ودولة جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تقوم بعمل مستمر لتطوير الدولة المصرية، وهناك حراك اقتصادي كبير، وهذا يسعد العالم العربي، لأن تقدم الدولة المصري أمر مهم للغاية للعالم العربي.