«الصحفيين» توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها العمانية في التدريب والأنشطة الثقافية

وقع الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور محمد العريمي، رئيس جمعية الصحفيين العمانيين، بروتوكول تعاون بين النقابة والجمعية، والذي يتضمن التعاون في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية ودعم الحريات الصحفية في البلدين الشقيقين، وذلك خلال حفل افتتاح ملتقى الصحافة العمانية المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة نائبا عن وزيرة الثقافة، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، والكاتب الصحفي الدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

كلمة خالد البلشي نقيب الصحفيين

وقال خالد البلشي في كلمته، إن نقابة الصحفيين المصريين التي احتفلت قبل أسابيع بمرور اثنين وثمانين عاما على تأسيسها الرسمي وبمرور 130 عاما على أول دعوة لتأسيسها، ليسعدها أن تشارك في هذا الملتقى، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك للنهوض بمهنة الكلمة بما يليق بأحلام وطموحات الشعبين المصري والعماني من أجل صحافة حرة وقادرة، صحافة تجمع ولا تفرق، صحافة تكون صوتاً للشعوب ورغبتها في التطور والارتقاء.

وتابع أن اللقاء لا يعدو فقط كونه لقاء مهنيًا على مستوى الصحافة والإعلام، ولكنه لقاء بين أشقاء وبين حضارتين فمثلما تضرب الحضارة المصرية بأسسها في عمق التاريخ الإنساني بكل تنوع تاريخها المجيد منذ العصر الفرعوني، فإن سلطنة عمان كانت عبر التاريخ محطة مهمة تتقاطع فيها القوافل التجارية القادمة من بلاد آسيا والشرق الأقصى إلى الوطن العربي وأوروبا، ما جعلها جسرا مهما بين حضارات متعددة، كما كانت عمان موطنا لحضارات تركت آثارا وإرثا إنسانيا جرى وضعه على لائحة التراث العالمي.