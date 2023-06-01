أحمد وعمرو سعد يؤديان مناسك العمرة (صور)

أدى الفنان أحمد سعد، وشقيقه الفنان عمرو سعد، مناسك العمرة، ونشر أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة رفقة شقيقه، من أمام الكعبة، وعلق عليها: «اللهم اعفو واغفر وارحم وتقبل.. مع أخي الحبيب الغالي».

أحمد سعد يحيى حفلا بمناسبة زفاف ولي العهد الأردني

وكان أحمد سعد، نفى بطريقة غير مباشرة، الشائعات التي جرى تداولها مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول انفصاله عن زوجته، إذ نشر عبر حسابه على «إنستجرام»، مجموعة صور رفقة زوجته علياء، وكتب عليها: «بجد أنت هدية من ربنا ليا».

يذكر أن أحمد سعد أحيا، مساء أمس، حفلا جماهيريا ضخمًا في الأردن بمناسبة الاحتفال بزفاف ولي عهد الأردن.