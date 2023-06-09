نائب وزير خارجية أمريكا السابق: الصين وواشنطن تتجنبان أي صراع عسكري بينهما

قال جويل روبين، نائب وزير خارجية أمريكا سابقًا، إن ما يحدث بين الصين وأمريكا نتيجة حتمية للتوترات التي توجد بين الدولتين لسنوات عدة.

روبين: الرئيس جو بايدن يحرص على تنظيم العلاقات في منطقة المحيط الهادي

وأكد جويل روبين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس جو بايدن يحرص على تنظيم العلاقات في منطقة المحيط الهادي للحد من التدخل الصيني في تلك المنطقة، خاصة أن سياسة دونالد ترامب كانت متجاهلة هذا الأمر.

فرص كثيرة متاحة لتحسين العلاقات بين الصين وأمريكا

وتابع نائب وزير خارجية أمريكا السابق، «أعتقد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة لتحسين العلاقات بين الصين وأمريكا، ولكن تمسك الصين بزيادة أسلحتها النووية سيؤدي إلى مزيد من التوترات المستقبلية».

واستطرد: "لا أحد يريد نشوب حرب بين البلدين، حيث الحرب ستؤثر على العالم بأكمله، كما أن الصين وأمريكا تدركان تمامًا الحدود القصوى لتجنب أي صراع عسكري بينهما".