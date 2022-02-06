تطوير طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي بالمنيا عقب تعرضه لشروخ (فيديو)

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي داخل مدينة المنيا، والذي تعرض جانبه لشرخ وانهيار جزئي أسفل السور الخاص به.

المحافظ يعاين موقع الشرخ

وأجرى محافظ المنيا، يرافقه اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، أعمال المعاينة على الطبيعة للموقع الذي تعرض للشرخ، بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، والمهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري والمهندس محمود رجب مدير مديرية الطرق وعدد من الجهات المعنية .

ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمدينة المنيا بإعادة تطوير السور وممشى ترعة الإبراهيمية على طريق «مصر - أسوان» بمدينة المنيا، كما وجه بالتنسيق مع مديريتي الري والطرق، لعمل ستارة حجرية لدعم الرصيف وإيقاف الزراعات بجانبي الطريق، مع إزالة جميع الزراعات بطول الطريق بجميع مراكز المحافظة مع استمرار أعمال تطهير ونظافة الترعة من الحشائش وتطوير وتجميل مدخل المدينة، موجها رئيس حي غرب المدينة، بالمتابعة الميدانية ورفع وإزالة أية اشغالات ومخالفات.

«الوطن» حذرت من خطورة الطريق في بث مباشر

وعرضت «الوطن»، مساء الجمعة الماضية، بثا مباشرا يحذر من خطورة تعرض جانب الطريق للتصدع والإنهيار الجزئي، والتقت بالدكتور محسن الشوربجي أحد أهالي المدينة وأدمن صفحة «المنيا نيوز ويك» الخدمية، والذي أكد أنه نشر الموضوع على صفحات التواصل الاجتماعي محذرا من خطورة انهيار جانب الطريق الذي يؤثر على الطبقة الأسفلتية، ويتسبب في حدوث هبوط وميول بجانب الطريق، فضلا عن احتمالية سقوط أعمدة الإنارة المزروعة بجانب الطريق، ما قد يعيق حركة المرور، وقد ينتج عن ذلك حوادث طرق خاصة، أن الطريق يربط بين مراكز المحافظة.

ونوه بأن الانهيار الجزئي ظهر نتيجة أعمال حفر من قبل المنتفعين من أراضي طرح ترعة الإبراهيمية.