إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 7 أشخاص مساء اليوم الجمعة بينهم حالتين خطر في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية 36 نقلوا إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم فيما انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم السيارة رقم 1679 م ط ه‍ مع 3867 ط ن ي قرب مفارق سامي سعد بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم فيما رفع المجتمع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى.

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المصابين بينهم حالتين غير مستقرة تم استقبالهم في قسم الطوارئ وجاري إجراء الطوارئ اللازمة لهم، وهم إصابة هدي عبد السلام حسانين 30 سنة مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بالوجه، وشمس حسن عبدالسلام عام واحد مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحسن عبد السلام محمد علي 48 سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وجرح بالجبة وجرح بالرأس.

أسماء المصابين

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من ممدوح عبد المعطي سليمان 57 سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالساق اليسرى وحسين رزق الله عبد السلام 52 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلي بالبطن والصدر ويوحنا شوقي لاوندي 37 سنة مصاب بجرح بالجبهة وجروح متعددة بفروة الرأس وشخص مجهول الاسم والعنوان في العشرينيات من العمر مصاب باشتباه مابعد الارتجاج.

انتقال قوات الشرطة إلي مكان الحادث

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قولت الشرطة إلى مكان الحادث ومعاينة السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.